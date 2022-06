Fiorentina, Praet nome nuovo per il centrocampo

Nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina: piace Dennis Praet. Il centrocampista belga ha giocato l'ultima stagione con la maglia del Torino, poi ha fatto ritorno al Leicester City, proprietario del cartellino. Il club viola sta pensando di intavolare una trattativa con il club inglese e ha in mente due possibili strade: un'operazione a titolo definitivo a sette milioni di euro, o un prestito oneroso con obbligo di riscatto, legato al numero di presenze. Un altro obiettivo per rinforzare il centrocampo è anche Rolando Madragora, anche lui in granata la scorsa stagione.