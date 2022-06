Monza, visite mediche per Andrea Carboni

Dopo l'accordo trovato negli ultimi giorni, l'ormai ex giocatore del Cagliari sta svolgendo le visite mediche prima della firma del contratto con il Monza. Carboni si trasferirà al Monza per 4 milioni più uno di bonus e una percentuale sulla futura rivendita

Dopo l'ufficialità di Cragno e Ranocchia, il Monza è pronto a ufficializzare anche l'arrrivo di Andrea Carboni, difensore classe 2001 arrivato dal Cagliari. Il centrale italiano svolgerà infatti oggi l'iter che lo porterà a diventare un calciatore del Monza. Carboni infatti si sta sottoponendo alle visite mediche in una clinica del centro di Milano, primo passo per arrivare all'ufficialità. Superate quelle, nel pomeriggio ci sarà la firma sul contratto che lo legherà al Monza per i prossimi cinque anni. L'accordo tra i due club è stato trovato nei giorni scorsi sulla base di 4 milioni di parte fissa più uno di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.