Nuovo colpo di mercato in Premier League. Il Tottenham di Antonio Conte ha acquistato dall'Everton l'attaccante brasiliano Richarlison. Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche con gli Spurs direttamente in patria, in compagnia di un membro dello staff medico ed è atteso a Londra la prossima settimana per unirsi ai nuovi compagni. Il suo trasferimento porterà nelle casse dell'Everton circa 70 milioni di euro. Richarlison si aggiunge a Perisic, Forster e Bissouma già arrivati in questa sessione a rinforzare la squadra londinese