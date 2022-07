Alberto Gilardino torna al Genoa , ma questa volta da allenatore. L’ex attaccante campione del mondo con la Nazionale azzurra nel 2006 ha infatti accettato l’incarico per guidare la formazione Primavera della squadra rossoblù. Ad annunciarlo è la stessa società ligure con un messaggio pubblicato su Twitter: " Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Genoa Primavera. Il tecnico, Campione del Mondo nel 2006, da giocatore ha segnato 20 reti in 52 partite con la maglia del Grifone. In precedenza ha allenato Siena, Pro Vercelli e Rezzato. Bentornato in casa rossoblù, mister !", si legge.

Torna al Genoa dopo l'esperienza da calciatore

Da calciatore, Alberto Gilardino ha indossato la maglia del Genoa in due occasioni: da gennaio ad agosto 2012 e poi nella stagione 2013-2014, collezionando in totale 52 presenze impreziosite da venti gol. Dopo il ritiro dal calcio giocato, avvenuto nel 2018, Gilardino ha iniziato la carriera da allenatore sulla panchina del Rezzato, in Serie D; successivamente ha allenato la Pro Vercelli in Serie C e il Siena (Serie C e Serie D). Ora la nuova avventura sulla panchina della Primavera del Genoa.