Palermo, a breve passaggio ufficiale al City Group

Nel pomeriggio la firma per ufficializzare l'operazione che porterà la proprietà del Palermo nelle mani del City Group, lo stesso del Manchester City. Trattativa conclusa per 13 milioni più bonus per l'80% delle quote

Affare fatto. Oggi ci sarà la firma in uno studio notarile per concludere l’operazione e nel pomeriggio il Palermo sarà ufficialmente una squadra del City Group, la stessa che guida il Manchester City: cessione per 13 milioni più bonus per l'80% delle quote. Sono già definiti anche i dettagli che caratterizzeranno le prime tappe della nuova proprietà in Italia. Lunedì prossimo alle 11 è prevista la conferenza stampa, dove saranno presenti l’amministratore delegato della holding, Ferran Soriano (Ceo dei Citizens), il presidente Mirri, l’avvocato Galassi e i due consulenti che hanno contribuito in maniera decisiva alla trattativa di acquisto del club siciliano: Michele Centenaro e Giovanni Gardini, quest'ultimo probabile prossimo amministratore delegato e direttore generale del nuovo Palermo. Successivamente ci sarà anche l’incontro con l’amministrazione comunale e la Regione pre presentarsi in maniera formale alla città. A concludere la prima giornata rosanero del City Group ci sarà probabilmente anche un incontro con i tifosi, pronti a sognare grandi investimenti per riabbracciare la Serie A e il calcio che conta.