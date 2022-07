Potrebbe essere (di nuovo) lontano da Manchester il futuro di Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse portoghese, tornato la scorsa estate ai Red Devils dalla Juventus , avrebbe chiesto allo United di essere ceduto in caso arrivasse un'offerta ritenuta soddisfacente dal giocatore e dal suo entourage. Lo riporta il "Times", secondo cui il portoghese starebbe pensando di lasciare Old Trafford per continuare a giocare in Champions League . Dopo 19 stagioni consecutive nella massima competizione europea, infatti, CR7 vorrebbe continuare a infrangere record in Champions. Un desiderio, visti anche i 37 anni, che non collima con la situazione del suo attuale club, che giocherà in Europa League nel 2022-23 . Una competizione, la seconda per ordine di importanza a livello continentale, a cui Ronaldo non ha mai preso parte nella sua straordinaria carriera. A questo punto bisognerà capire se al giocatore arriverà una proposta appetibile. In tal caso la sua avventura bis con i Red Devils potrebbe essere già arrivata al capolinea.

I numeri di Ronaldo nella scorsa stagione

Dopo il suo improvviso addio alla Juventus, arrivato a fine agosto 2021 a campionato già iniziato, Cristiano Ronaldo è tornato allo United per provare a vincere con i Red Devils come a inizio carriera. I risultati di squadra, però, non sono stati esaltanti: il Manchester United ha cambiato due allenatori la scorsa stagione, non riuscendo a qualificarsi per la prossima Champions League. Il portoghese non ha comunque fatto mancare il suo apporto realizzativo: ha segnato 18 gol in 30 presenze in Premier League e 6 reti in 7 partite in Champions, prima che i Diavoli Rossi venissero eliminati in ottavi dall'Atletico Madrid.