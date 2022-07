Il centrocampista spagnolo è corteggiato dal suo ex club: Lotito ha rifiutato una prima offerta e chiede almeno 25 milioni di euro per lasciar partire il "Mago". Lo spagnolo, che non si è del tutto adattato al calcio di Sarri, potrebbe tornare in Andalusia in questa sessione di calciomercato. E intanto la Lazio si cautela con Ilic del Verona...

Se non ci saranno sorprese nelle prossime ore sarà presente al raduno della Lazio, ma il suo futuro a Roma è ancora tutto da scrivere . Perchè il suo amore mai nascosto per il Siviglia stavolta sembra essere corrisposto . Nulla di già definito, ma due indizi lasciano intendere che la pista di un ritorno di Luis Alberto a casa sia piuttosto calda . Nelle scorse settimane il club spagnolo aveva già formulato un'offerta di poco superiore ai 15 milioni respinta dalla Lazio e poi i biancocelesti nell'operazione col Verona per portare Cancellieri a Roma hanno opzionato Ilic, nei pensieri di Sarri il centrocampita ideale per la sua idea di calcio . Luis Alberto è un talento ad altissima e indiscutibile qualità, ma dalla difficile gestione.

Il rapporto con Sarri e il feeling tattico mai decollato...

Un rapporto iniziato male con Sarri per il suo ritardo non giustificato al raduno di un anno fa, qualche storia tesa tra i due ma poi da dicembre è diventato un insostituibile, adatattandosi in parte al calcio del nuovo allenatore. Ha chiuso con 5 gol e 11 assist, la specialità della casa. E' da anni il giocatore che meglio di tutti sa innescare Immobile, ma il feeling tattico con l'allenatore non è mai scattato del tutto. E cosi sulla via del ringiovanimento della rosa, della riduzione del monte ingaggi e dei desiderata dell'allenatore, Luis Alberto non è un incedibile. Ovviamente al prezzo fissato dalla Lazio. Non inferiore ai 25 milioni, ricordando che il 30% in caso di cessione dovrà essere destinato Liverpool, sua ex squadra.