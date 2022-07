Totti: "Dybala alla Roma era possibile, CR7 no"

Intervenuto a Sky Sport 24, l'ex capitano giallorosso commenta il mercato della Roma: "Dybala? C'è stata una chiacchierata, era possibile. Poi sono successe altre cose ed è svanito". Secco invece sulle voci di Cristiano Ronaldo in giallorosso: "Non ci ho mai creduto perché conosco la realtà attuale" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

Tra le voci (più o meno vere) su Dybala e Cristiano Ronaldo, il calciomercato della Roma si anima e a commentarlo intervenendo a Sky Sport 24 è Francesco Totti. "Che idea mi sono fatto della Roma che sta nascendo? Siamo sempre abituati a parlare prima che inizi tutto... L'idea non me la sono ancora fatta, ancora c'è tempo: il campionato inizierà a metà agosto e può ancora succedere di tutto. Spero che la Roma possa fare una grande squadra per centrare obiettivi importanti".

Su Dybala e Cristiano Ronaldo approfondimento Tutti gli acquisti ufficiali in Serie A “Dybala? Era possibile, molto possibile”, le parole dell’ex capitano. “Poi però sono successe altre cose ed è svanito così. Lui andrà altrove, sinceramente non so dove, ma speravo potesse venire alla Roma. La possibilità c’è stata, c'è stata una chiacchierata ma non so cosa si sono detti". Da un campione all’altro, inevitabile chiedergli qualcosa anche su Cristiano Ronaldo: nei giorni scorsi a Roma sono girate voci di ogni tipo, compresa quella dello stadio Olimpico prenotato per la presunta presentazione. Le verifiche fatte tempestivamente dalla squadra mercato di Sky non hanno trovato conferme: a noi non risulta nulla, altrimenti ne avremmo già parlato. E a Totti che risulta?"Sinceramente non ci ho mai creduto perché conosco la realtà attuale”, dice Totti.

Su Frattesi e Volpato

Sembra possibile, invece, Frattesi: operazione con il Sassuolo in cui verrebbe inserito Volpato (giovane assistito proprio dallo stesso Totti): "L'operazione è possibile, stanno parlando i dirigenti di Roma e Sassuolo valutando un po' di situazioni. Volpato potrebbe rientrare in questa cosa: lui ha caratteristiche che vengono valorizzate in un 4-3-3. È un ragazzo estroso, ma timido è riservato, che ha voglia di crescere e ha sempre dimostrato il suo valore sapendo che non è semplice giocare in una piazza come Roma"