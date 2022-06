I giallorossi continuano a spingere per riportare in giallorosso Davide Frattesi e in occasione della serata di apertura del calciomercato a Rimini Tiago Pinto presenterà alla dirigenza del Sassuolo la nuova offerta. Carnevali: "C'è ancora distanza, vediamo se la Roma vuole inserire qualche giovane interessante...". Intanto è fatta per Celik, che arriverà dal Lille per 7 milioni di euro

La Roma insiste per Davide Frattesi. Il classe 1999 del Sassuolo è l'obiettivo primario per rinforzare il centrocampo giallorosso e nelle prossime ore è in programma un nuovo incontro tra Tiago Pinto e Giovanni Carnevali per provare a raggiungere un accordo. I dirigenti, entrambi a Rimini per l'inizio del calciomercato 2022 (come mostra l'immagine che segue), si incontreranno presto per parlare del classe 1999. "Frattesi è un giocatore che consideriamo importante, gli abbiamo dato un valore congruo - ha detto Carnevali a Sky Sport -. C'è ancora distanza. Abbiamo parlato anche dell’inserimento di qualche ragazzo giovane. La Roma ne ha tanti. Vediamo cosa succederà". La Roma sta alzando la propria offerta e ha intezione di spingersi fino a 20 milioni di euro più il cartellino del classe 2003 Cristian Volpato. La richiesta del Sassuolo però è più alta, di almeno 5 milioni, quindi servirà riuscire a limare una distanza che però si sta riducendo sempre di più. Il giocatore, cresciuto nel vivaio della Roma e girato al Sassuolo nell'operazione che ha riportato l'attuale capitano, Lorenzo Pellegrini, nella capitale, vuole fortemente il giallorosso e spinge per tornare.