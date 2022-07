Dopo le difficoltà degli ultimi giorni, adesso si è sboccata l'operazione per il trasferimento a titolo definitivo del brasiliano alla corte di Gasperini: forse già domani l'arrivo a Bergamo per le visite. Alla Salernitana un conguaglio di 13-14 milioni di euro e il cartellino di Lovato

Si è definitivamente sbloccata la trattativa per il trasferimento a titolo definitivo di Ederson dalla Salernitana all’Atalanta. Dopo le difficoltà degli ultimi giorni che avevano messo in stand-by l’operazione, quest’oggi è arrivato il semaforo verde all’affare: accordo raggiunto sull’ingaggio e sulle commissioni, con il centrocampista brasiliano classe 1999 – tra i grandi protagonisti della salvezza della Salernitana, dove è arrivato durante l’ultimo calciomercato invernale dal Corinthians – che presto, forse già domani se si risolveranno in breve tempo le pratiche burocratiche, sarà a Bergamo per sottoporsi alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto con la squadra allenata da Gasperini.