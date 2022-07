Non ci sono sviluppi concreti per l'argentino, svincolato dopo l'addio alla Juventus. L'Inter lo ha messo in stand-by, le altre squadre italiane (Milan, Roma e Napoli) non hanno fatto offerte. Per questo Dybala valuta piste straniere tra Inghilterra (Manchester United, alle prese con il caso Ronaldo) e Spagna. Il punto di Gianluca Di Marzio sul futuro dell'attaccante

