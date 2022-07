Torino, il punto su Nandez e Casadei

Resta in piedi la trattativa fra il Cagliari e il Torino per Nandez. Per il centrocampo inoltre i granata vogliono fare un'offerta all'Inter per Casadei, non per forza legando il tutto all'affare Bremer, anche se un suo coinvolgimento potrebbe semplificare la trattativa per il centrale brasiliano.