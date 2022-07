Riparte dalla Fiorentina la carriera di Rolando Mandragora . Il centrocampista classe 1997, nell’ultima stagione in prestito al Torino (società che ha provato ad acquistarlo a titolo definitivo, senza però riuscirci proprio per al concorrenza del club di Commisso), è infatti a tutti gli effetti un nuovo calciatore viola. " La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo , i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora dalla FC Juventus. Mandragora, nato a Napoli il 29 Giugno del 1997, ha indossato, in serie A, la maglia di Genoa, Juventus, Udinese e Torino. In totale, nella massima serie, ha disputato 151 partite, realizzando 8 reti. Il nuovo calciatore viola conta anche una presenza con la Nazionale Italiana. Mandragora verrà presentato alla stampa dal DG Joe Barone mercoledì 6 luglio alle ore 12:00 presso la sala stampa del Museo del Calcio a Coverciano", si legge nella nota diramata dalla società viola.

Le cifre dell'affare Mandragora

leggi anche

Le amichevoli estive delle squadre di Serie A

Nel comunicato diramato dalla Juventus, inoltre, vengono specificate le cifre dell’operazione: Mandragora si trasferisce alla Fiorentina per 8.2 milioni di euro più un milioni di bonus. Questa la nota del club bianconero: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora a fronte di un corrispettivo di € 8,2 milioni, pagabile in tre esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 1,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi".