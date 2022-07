L’ha atteso a lungo e, finalmente, è arrivato. L’Arsenal ha il suo nuovo centravanti: Gabriel Jesus. È arrivata anche l’ufficialità dopo che nei giorni scorsi si era trovato l’accordo e il suo approdo a Londra era stato ‘spoilerato’ dallo shooting fotografico di presentazione. Poco più di 52 i milioni sborsati al Manchester City, qualcosina in meno rispetto a quelli investiti individualmente negli anni passati per rinforzare l’attacco, senza grandi successi. Chi tra loro ha fatto meglio, ovvero Aubameyang, è già andato via sei mesi fa direzione Barcellona, mentre Lacazette ha deciso pochi giorni di far ritorno a Lione. Con l’acquisto di Jesus, Arteta punta a far tornare i Gunners in Champions, competizione che non disputano dal 2016/17: è il quarto acquisto estivo per il club londinese dopo Marquinhos, Turner e Fabio Vieira.