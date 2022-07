Prima i rinnovi di Maldini e Massara, poi il raduno che ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione, adesso il mercato. Perché il Milan ora accelera e lavora per provare a piazzare i primi colpi per rinforzare la rosa di Pioli. I rossoneri fanno sul serio per Charles De Ketelaere, talento belga classe 2001, e hanno presentato una prima offerta ufficiale al Bruges di 20 milioni di euro più bonus: proposta rifiutata dal club belga che per privarsi del suo calciatore chiede una cifra molto più alta, forte anche degli interessamenti che arrivano dalla Premier League (tra questi quello del Leeds) per il ragazzo. Ma il Milan ha mosso il primo passo ufficiale, dando così il via alla trattativa.