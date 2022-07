Marotta: "Dybala un'opportunità, ma oggi siamo ok"

L'ad nerazzurro in conferenza stampa fa il punto sulla possibilità di vedere la Joya in nerazzurro: "Paulo rappresentava un'opportunità, ma oggi siamo a posto nel reparto offensivo. Resta grande rispetto per il calciatore. Lavoriamo per avere una sostenibilità finanziaria, ma questo non vuol dire non essere competitivi. Rinnovo Inzaghi fisiologico"

"Dybala fa parte di quei giocatori svincolati di livello ancora fermi, ed è la prima volta che ne vedo così tanti di quel valore ancora senza squada. Dimostrazione di un calcio che si sta trasformando e in cui serve coraggio di agire a livello giovanile. Dybala rappresentava e rappresenta una possibilità, ma adesso siamo a posto nel reparto offensivo dove abbiamo una serie di giocatori di grande valore. Rimane il rispetto per il giocatore al quale mi lega grande affetto". Parla così l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione nerazzurra. Al momento, dunque, la trattativa per vedere la Joya in nerazzurro nella prossima annata sportiva è in standby, ma non è da escludere che in caso di uscite nel reparto offensivo - uscita di Sanchez e uno tra Dzeko e Correa - allora l’operazione possa nuovamente riprendere quota. Marotta che ha parlato anche del rinnovo dell’allenatore nerazzurro ufficializzato nei giorni scorsi: "Inzaghi ha dato ampia soddisfazione a tutti noi, il suo rinnovo è fisiologico visto che ha dimostrato con i fatti di essere all’altezza di rappresentare una società importante come l’Inter. Ha tutto per rimanere con noi a lungo, ha tutto per essere all’altezza dei migliori allenatori in circolazione".