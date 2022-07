Il Milan ufficializza Origi e rinnova Ibra, ma non manca uno sguardo ai giovanissimi talenti azzurri. In giornata c'è stato un incontro per il centravanti classe 2004, seguito da tantissimi club italiani e internazionali. I rossoneri provano a battere la concorrenza per il ragazzo che a breve sarà maggiorenne, lui che ha esordito a 16 anni nel Vicenza come Roberto Baggio e ricorda proprio Zlatan

Nella giornata dell'ufficialità di Divock Origi, il primo colpo dell’era Red Bird, e del rinnovo annuale per l'eterno Zlatan Ibrahimovic, il Milan fa sul serio anche per un altro attaccante. Non parliamo di Charles De Ketelaere, belga classe 2001 per il quale è stata presentata la prima offerta respinta dal Bruges (20 milioni di euro più bonus), ma di Tommaso Mancini. È il giovanissimo attaccante del Vicenza, 18 anni da festeggiare il prossimo 23 luglio, un altro obiettivo per l’attacco dei rossoneri particolarmente attivi come da tradizione sui baby talenti. In giornata c’è stato un incontro a Casa Milan col padre del ragazzo, accompagnato dall’agente Beppe Bozzo (già fondamentale nell'operazione Tonali), per provare a mettere la freccia sul giocatore dalle tantissime pretendenti dall'Italia all'estero (Siviglia e Benfica). Insomma, il Milan guarda anche in Italia per nuovi colpi di mercato.