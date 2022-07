Prosegue il matrimonio tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan . L'attaccante svedese, 41 anni il prossimo 3 ottobre , ha trovato l'accordo con il club rossonero per il rinnovo fino al 30 giugno 2023 : un anno di contratto a 1-1,5 milioni di parte fissa, più bonus legati a gol e assist. Firma prevista nei prossimi giorni. "Spero ancora di lavorare con Ibra", aveva detto Pioli nella conferenza stampa di inizio stagione. Desiderio dell'allenatore accontentato: il centravanti salterà la prima parte dell'annata dopo l' operazione al ginocchio di fine maggio. Recupero stimato in 7-8 mesi , dunque probabile che possa tornare a inizio 2023. Ma quel che più conta è che la squadra campione d'Italia potrà contare ancora sul carisma, dentro e fuori dal campo, di un fuoriclasse che non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

I numeri di Ibra col Milan

Nella scorsa stagione Ibrahimovic, fermato da diversi problemi fisici, ha giocato solo 27 partite in tutte le competizione con 8 gol (tutti in Serie A). Come detto salterà la prima parte di stagione, ma la speranza è che, una volta tornato, possa essere a disposizione con continuità. Sarà poi Pioli a dover gestire il campione svedese, considerando che in rosa ci saranno altri due centravanti di ruolo: Olivier Giroud e il neo arrivato, Divock Origi. E considerando che in autunno Ibra spegnerà 41 candeline. Il numero 11 rossonero avrà la possibilità di incrementare i suoi straordinari numeri con il club: fin qui 92 gol in 159 partite. E magari il suo palmarès, con due scudetti conquistati.