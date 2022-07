Psg, Pochettino esonerato: pronto Galtier

Il club francese ha ufficialmente esonerato l'allenatore argentino, arrivato a Parigi a gennaio 2021 per sostituire Tuchel. A prendere il suo posto in panchina sarà l'ex Lille e Nizza Christophe Galtier, si attende solo l'annuncio

È ufficialmente terminata l’avventura di Maurizio Pochettino alla guida del Paris Saint-Germaian. L’allenatore argentino, arrivato a Parigi a gennaio 2021 per sostituire Tuchel, è stato ufficialmente esonerato dal club campione di Francia. "Il Paris Saint-Germain conferma che Mauricio Pochettino ha terminato il suo lavoro nel club. L'allenatore argentino e il suo staff sono arrivati nel club della capitale nel gennaio 2021. Ex capitano della squadra, ha guidato il club dalla panchina in 84 partite in tutte le competizioni. Sotto la sua guida, il Paris Saint-Germain ha vinto lo scorso aprile il Champions Trophy 2020, la coppa di Francia 2021 e il decimo campionato di Ligue 1 della nostra storia. Il club ringrazia Mauricio Pochettino e il suo staff per il lavoro svolto e augura loro il meglio per il futuro", si legge nel comunicato ufficiale del Paris Saint-Germain.