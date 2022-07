Le parole di Marotta non chiudono del tutto le porte all'arrivo della Joya, ma prima sarà necessario sfoltire l'attacco. In uscita, oltre a Vidal, c'è Skriniar: su di lui Psg e anche il Chelsea, con i nerazzurri che hanno già individuato i nomi "giusti" per sostituirlo CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE Condividi

"Paulo Dybala rappresentava e rappresenta un'opportunità, ma oggi siamo a posto nel reparto offensivo". Le parole dell’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta hanno fatto chiarezza sulla situazione fra i nerazzurri e l'attaccante argentino, svincolato dopo la fine del contratto con la Juve. Tradotto: la trattativa è in standby, il giocatore continua a interessare ma per poter diventare un acquisto serve vendere in attacco (soprattutto dopo il ritorno di Romelu Lukaku). Le condizioni affinché la pista Dybala torni a essere rovente in casa Inter sono abbastanza chiare: l’uscita di Alexis Sánchez e di uno tra Correa e Dzeko; in quel caso ripartirebbe l’assalto all’argentino. Resterà invece all’Inter Lautaro Martinez, come confermato sia da lui stesso che da Marotta in più occasioni.

Skriniar in uscita, il Psg prepara il rilancio: c'è anche il Chelsea approfondimento I difensori più costosi della storia Il grande sacrificato per ragioni di bilancio (l’Inter ha come obiettivo quello di chiudere la sessione estiva di calciomercato con un attivo di 60 milioni) sembra essere Milan Skriniar, difensore in scadenza di contratto nel 2023. Sullo slovacco classe 1995 c’è da tempo del Paris Saint-Germain, ma negli ultimi giorni si è inserito anche il Chelsea. I nerazzurri, che chiedono 80 milioni di euro per lasciarlo partire, sperano che la concorrenza alimenti un’asta. Il Psg, che fino a questo momento si è spinto a offrire fino a 60 milioni di euro, potrebbe rilanciare in settimana per provare a chiudere l’affare. Un uscita inoltre c’è sempre Arturo Vidal, vicino al trasferimento ai brasiliano del Flamengo.

Casting in difesa Con Skriniar in partenza, l’Inter ha già iniziato la caccia al sostituto: il nome da tempo in cima alla lista dei desideri è quello di Bremer del Torino, subito dietro nelle preferenze c’è Milenkovic della Fiorentina che però potrebbe arrivare ugualmente in nerazzurro a prescindere dal quello che sarà il futuro del brasiliano dei granata. Altro nome seguito con attenzione per la difesa, ma più indietro nelle preferenze, è quello di Manuel Akanji, difensore classe 1995 di proprietà del Borussia Dortmund. Un casting difensore che porterà al sostituto del partente Skriniar.

L'Inter gioca d'anticipo… leggi anche Bellanova: "Felicissimo, sempre stato dell'Inter" Inter che in questa fase iniziale del mercato sta dimostrando di voler giocare d’anticipo, assicurandosi per tempo i profili da far crescere con calma in casa: calciatori chiamati a farsi trovare pronti quando chiamati in causa e che sostituiranno chi un giorno andrà via. Una strategia chiara e precisa iniziata già lo scorso gennaio con l’arrivo di Gosens che ha "coperto" la partenza nei mesi successivi di Perisic, proseguita con l’arrivo del portiere Onana, del giovane centrocampista Kristian Asllani che crescerà alle spalle di Brozovic e dell’esterno destro Bellanova, ultimo arrivato in ordine di tempo in casa nerazzurra.