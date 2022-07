Il difensore, che piaceva anche al Monza, si trasferirà in biancoceleste a titolo definitivo. L'accordo è arrivato dopo un lungo incontro svolto in giornata. Classe 1998, nell'ultima stagione ha giocato 36 partite al debutto in Serie A

Nicolò Casale sarà un nuovo giocatore della Lazio. È fatta per il trasferimento in biancoceleste del difensore classe 1998 di proprietà del Verona. L'accordo è arrivato in giornata, dopo un lungo incontro tra le parti. Affare a titolo definitivo per 7 milioni di euro più bonus. La Lazio è riuscita così a bruciare la concorrenza del Monza, altro club interessato a Casale. Il giocatore svolgerà presto le visite mediche, prima di aggregarsi al gruppo di Maurizio Sarri. Casale è il secondo acquisto della Lazio dal Verona dopo Cancellieri, ma anche il secondo difensore acquistato in questa sessione di mercato dopo Mario Gila.