Casale è uno dei difensori più contesi in questa sessione di mercato. Nato a Negrar, in provincia di Verona, e cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas, ha fatto esperienze in prestito in B e in C con le maglie di Perugia, Prato, Sudtirol, Venezia ed Empoli, prima di ottenere una chance importante con la prima squadra dell'Hellas Verona. La stagione appena trascorsa l'ha passata in Serie A, con la maglia gialloblù, stupendo e conquistando un posto da titolare: sono infatti 36 le partite da lui giocate in campionato, con zero gol segnati ma due assist offerti ai propri compagni. Grazie alle sue buone prestazioni, adesso su di lui ci sono Monza e Lazio, pronti a sfidarsi per aggiudicarsi le sue prestazioni.