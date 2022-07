Il Monza continua a pensare in grande e dopo l'ingaggio di Matteo Pessina, Adriano Galliani prova il colpo da novanta in attacco. L'ad del club brianzolo ha sondato il terreno per riportare in Italia Edinson Cavani che ha chiuso la sua avventura al Manchester United dopo due stagioni

Dopo l'ingaggio di Matteo Pessina e nel giorno della presentazione delle nuove maglie con annessa nuova partnership firmata da Motorola, il Monza continua a pensare in grande. Adriano Galliani sta pensando a un colpo da novanta per rinforzare l'attacco della sua squadra. Il nome è quello di Edinson Cavani. Il giocatore ha disputato l'ultima stagione con la maglia del Manchester United chiudendo il suo contratto con i Red Devils. Attualmente l'attaccante è in Nazionale e dopo essere stato svincolato dallo United vuole riflettere con calma per decidere la sua prossima destinazione. Tuttavia Galliani, nelle ultime ore, ha incontrato alcuni intermediari del giocatore per provare a sondare il terreno e a verificare le reali possibilità di portare Cavani al Monza. Nel recente passato, l'attaccante era stato accostato anche alla Salernitana ma al momento, come spiegato, l'ex Napoli vorrebbe prendersi tutto il tempo necessario per scegliere la sua prossima squadra.



Per questo motivo le piste più realisticamente percorribili dal Monza per rinforzare l'attacco sono quelle che portano a Andrea Petagna del Napoli e a Andrea Pinamonti dell'Inter anche se nelle ultime ore non ci sono stati passi in avanti in nessuna delle due trattative.