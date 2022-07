Non si è presentato al ritrovo che ha dato il via alla stagione e adesso un altro segnale che allontana Cristiano Ronaldo dal Manchester United: il portoghese non prenderà parte nemmeno alla tournée in Asia della squadra quest’anno allenata da Erik ten Hag. Ufficialmente, il club inglese ha motivato l’assenza con non precisati “motivi familiari”. Si pensava però che Ronaldo potesse aggregarsi al gruppo nella giornata di venerdì, per poi partire con i compagni alla volta di Bangkok, dove i Red Devils affronteranno in amichevole il Liverpool. Con un permesso speciale del club, CR7 resta invece ad allenarsi da solo in Portogallo.