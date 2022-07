La Fiorentina si dimostra una delle società più attive in questo inizio di calciomercato estivo in Serie A. Dopo Rolando Mandragora dalla Juventus e Luka Jovic dal Real Madrid, la società di Commisso ha chiuso l'accordo per il terzino destro brasiliano Dodo : tutto fatto con lo Shakhtar Donetsk , per una base fissa di 14,5 milioni di euro più altri 3,5 mln di bonus . Operazione totale, dunque, che potrebbe raggiungere i 18 milioni totali . Nella rosa Viola il classe 1998 sarà l'erede di Odriozola , tornato al Real Madrid dopo la stagione in prestito a Firenze. Italiano può sorridere, un altro tassello della prossima Fiorentina sta per essere inserito.

Chi è Domilson Cordeiro dos Santos

Domilson Cordeiro dos Santos, detto Dodo, è un classico terzino "alla brasiliana": alto 166 centimetri, ha nella spinta offensiva la sua caratteristica principale. Ovviamente dovrà adattarsi al calcio italiano, molto diverso da quello ucraino. Lo Shakhtar lo aveva acquistato dal Coritiba nel 2018: a Donetsk ha giocato 97 partite, con 5 gol all'attivo e 17 assist. Nonostante la giovane età vanta già una discreta esperienza in Champions League, con 17 partite nella massima competizione europea, e in Europa League (9 partite). Non ha ancora esordito con la nazionale A, ma ha giocato sia con il Brasile Under 23 che con l'U-20. Ovviamente, oltre al fisiologico adattamento al calcio italiano, dovrà rimettersi anche in forma dopo l'inattività degli ultimi mesi per via dell'annullamento del campionato dopo l'inizio della guerra in Ucraina. La Fiorentina è pronta ad aspettare le sue corse sulla fascia e i suoi assist per Jovic e gli altri attaccanti.