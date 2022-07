Gli azzurri si preparano per l'eventuale partenza di Koulibaly e valutano due nomi per rinforzare la difesa. Dries Mertens, invece, aspetta ancora un segnale dal Napoli

Dopo l'incontro tra l'agente di Kalidou Koulibaly e Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus, il Napoli si muove per i possibili sostituiti del senegalese. Sono due i nomi che piacciono agli azzurri per il reparto difensivo. Kim del Fenerbache, da tempo accostato agli azzurri: sul coreano però c'è anche l'interesse del Rennes di Genesio, suo ex allenatore al Beijing. E Hincapiè, vicino al Napoli nella sessione estiva di mercato dello scorso anno, prima di passare al Bayer Leverkusen.

Mertens aspetta ancora il Napoli

Dries Mertens aspetta ancora un segnale dal Napoli. Nonostante il suo contratto sia scaduto il 30 giugno, il belga non vuole andare via e sta aspettando un eventuale segnale da parte degli azzurri. Una cosa è certa: Dries non vuole giocare con nessun'altra squadra in Italia che non sia il Napoli.