Nicolò Casale è un nuovo giocatore della Lazio. Difensore, classe 1998, arriva dall'Hellas Verona (conta 36 presenze in Serie A e 2 assist) in un'operazione da 7 milioni di euro più bonus. Ha svolto stamattina le visite mediche alla clinica Paideia e si lega per cinque anni ai biancocelesti, che sono riusciti a bruciare la concorrenza del Monza. Dopo la firma sul contratto, il classe 1998 raggiungerà Sarri e il resto della squadra al ritiro di Auronzo di Cadore.

Numeri e curiosità

Il difensore è cresciuto nel settore giovanile del Verona, squadra che gli ha permesso anche di esordire in Serie A durante la scorsa stagione. Arriva alla Lazio dopo una lunga gavetta tra Serie C e Serie B, con le maglie di Perugia, Prato, Sudtirol, Venezia ed Empoli. A Sky ha detto: “Realizzo un sogno e non vedo l’ora di partire. Il corteggiamento di Sarri è stata una delle cose principali che mi ha convinto a venire in questa grande società". Ora, l'ufficialità è arrivata.