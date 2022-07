Occasione a parametro zero, l’ultima idea dell’Inter per rinforzare il reparto arretrato porta a Dan-Axel Zagadou, classe 1999 attualmente svincolato dopo la fine del contratto con il Borussia Dortmund. Quest’oggi nella sede del club i dirigenti nerazzurri hanno incontrato gli agenti del difensore francese: valutazioni in corso da parte della società, ma molto dipenderà dai movimenti che ci saranno in difesa nell’Inter. Se con l’eventuale partenza di Srkiniar – obiettivo di Psg e Chelsea – arriveranno in nerazzurro Bremer del Torino (avviati i primi contatti ufficiali con il Torino) e Nikola Milenkovic della Fiorentina, allora l’Inter potrebbe decidere di non affondare il colpo su Zagadou. Altrimenti, specialmente in caso di mancato arrivo del serbo, l’ex Borussia Dortmund potrebbe diventare un’opportunità da valutare con attenzione.