Ufficiale la separazione consensuale tra l'allenatore argentino e il club londinese a meno di un anno dal suo arrivo. "Grazie alla proprietà e ai direttori sportivi per l'opportunità, ora il club è ben posizionato per continuare a migliorare in Premier League e in Europa"

Pochettino: "Grazie per l'opportunità"

Pochettino ha voluto ringraziare i Blues con delle dichiarazioni inserite nel comunicato ufficiale: "Grazie alla proprietà del Chelsea e ai direttori sportivi per l'opportunità di far parte della storia di questa squadra. Il Club è ora ben posizionato per continuare ad avanzare in Premier League e in Europa negli anni a venire". Ringraziamenti ricambiati anche dai due direttori sportivi Laurence Stewart e Paul Winstanleyb: "A nome di tutto il Chelsea, vorremmo esprimere la nostra gratitudine a Mauricio per il suo servizio in questa stagione. Sarà il benvenuto di nuovo a Stamford Bridge in qualsiasi momento e gli auguriamo tutto il meglio per la sua futura carriera da allenatore"