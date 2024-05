Dopo l'addio di Ranieri il Cagliari è al lavoro per cercare un allenatore per la prossima stagione: la prima idea era Paolo Vanoli del Venezia, che però è stato già bloccato dal Torino. I sardi quindi potrebbero fare un tentativo per Ivan Juric, vecchio pallino della dirigenza rossoblù

Dopo l'addio di Claudio Ranieri, che lascerà la Sardegna dopo aver portato la squadra alla salvezza, il Cagliari dovrà lavorare per cercare un allenatore per la prossima stagione. La prima idea del club rossoblù è stata quella di Paolo Vanoli del Venezia, attualmente impegnato nei playoff di Serie B: su di lui, però, si è mosso in anticipo il Torino che lo ha già bloccato in vista del prossimo campionato.