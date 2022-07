In attesa di nuove mosse del Paris Saint Germain per Skriniar, l'Inter inizia a muoversi concretamente per Bremer. C'è stato un primo incontro ufficiale tra i nerazzurri e il Torino alle ore 20. Al tavolo presenti i direttori sportivi due due club, Ausilio e Vagnati (affiancato da Emiliano Moretti), oltre all'agente del giocatore, Paolo Busardò. Un primo appuntamento per entrare nel vivo della trattativa e cercare di trovare l'intesa.