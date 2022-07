Un'assenza che ovviamente non è passata inosservata. Nella prima sgambata amichevole della Roma dopo l’inizio del ritiro giocata a Trigoria contro il Trastevere (Serie D), non era presente Nicolò Zaniolo. Indisponibilità legata a un fastidio di poco conto, una lombalgia che non preoccupa dunque l’ambiente giallorosso, e non a vicissitudini di mercato. Zaniolo infatti tornerà presto regolarmente in gruppo e partirà con la squadra il 12 luglio in direzione Portogallo, precisamente in Algarve, dove i giallorossi si alleneranno per tutta la durata del ritiro portoghese.