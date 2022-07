L'esterno va in scadenza nel 2024: la Roma non vuole contropartite tecniche e vorrebbe ricavare almeno 40 milioni di euro dalla sua eventuale cessione

Pomeriggio fitto di impegni per la dirigenza bianconera. Dopo aver parlato con l'agente di Koulibaly, il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini ha incontrato anche gli agenti di Nicolò Zaniolo (che va in scadenza nel 2024), gli stessi che curano gli interessi di Alvaro Morata. Nella chiacchierata di ieri (martedì 5 luglio), l'entourage di Zaniolo, e dunque Claudio Vigorelli, ha cercato di capire quali sono le condizioni di uscita della Roma per il giocatore. Il club giallorosso non vuole contropartite tecniche e vorrebbe ricavare almeno 40 milioni di euro dall'eventuale cessione di Zaniolo.

I tifosi a Zaniolo: "Non andare alla Juve!"

Intanto a Trigoria la Roma si è ritrovata a lavorare sul campo per la prima volta in vista della nuova stagione. Zaniolo, accompagnato dal padre, non si è fermato all’ingresso ma lo ha fatto all’uscita. Non ha risposto ai tifosi che gli chiedevano di non andare alla Juventus. L'esterno indossa la maglia giallorossa dal 2018 ed ha collezionato 22 gol e 15 assist in 111 gare.