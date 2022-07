Salernitana, si avvicinano Ranocchia e Bradaric

Dopo Botheim in attacco e Lovato in difesa, la Salernitana prepara un doppio colpo. Il ds Morgan De Sanctis è vicino alla chiusura delle trattative per Filippo Ranocchia e Domagoj Bradaric. Ranocchia, classe 2001 di proprietà della Juventus (ha ancora un anno di contratto con i bianconeri), è reduce dal prestito al Vicenza, in Serie B, dove ha giocato 32 partite. Vanta un lungo trascorso nell'Hajduk Spalato, invece Bradaric. Terzino sinistro classe 1999, il croato ha collezionato 76 presenze con il Lille di cui 11 in Europa tra Champions ed Europa League.