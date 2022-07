L'attaccante si allena da solo in attesa di far ritorno a Milano: in scadenza di contratto nel 2023, il cileno è in uscita dal club nerazzurro. Si lavora per trovare la giusta soluzione: il suo addio potrebbe cambiare gli scenari nel reparto offensivo

Sudore e fatica per farsi trovare pronto all’inizio della nuova stagione, nonostante il suo futuro in maglia Inter sia ancora tutto da decidere. Alexis Sanchez – come si vede nelle storie e nei post pubblicati da lui stesso sul proprio profilo Instagram – si sta allenando da solo durante gli ultimi giorni di vacanza, in attesa di far ritorno a Milano. Lavoro in palestra tra pesi a panca e un fisico che testimonia uno stato di forma già invidiabile. Il futuro dell’attaccante cileno classe 1988 però è tutt’altro che definito: in scadenza di contratto nel 2023 e un ingaggio da circa 7 milioni di euro netti all’anno, Alexis Sanchez non è più centrale nel progetto tecnico nerazzurro.