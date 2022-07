Nel VIDEO Massimo Marianella spiega perché approva a pieno voti il ritorno di Paul Pogba alla Juventus: "Lo vedo motivato, farà una grande stagione. In Premier con il suo fisico non spaccava le partite, in Serie A può farlo". Poi analizza anche i moduli con cui Massimiliano Allegri potrebbe sfruttare le caratteristiche del centrocampista francese

VIDEO. LA PRESENTAZIONE DI POGBA