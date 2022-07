"Koulibaly? Lo preferisco a tutti, perché lui come calciatore del Napoli è quello che ha la media punti più alta". Queste le parole di Luciano Spalletti dal ritirod i Dimaro rispondendo ad una domanda di un piccolo tifoso sul futuro di Kalidou Koulibaly. "Quando in campo c’è stato lui abbiamo fatto più punti di tutti gli altri", ha detto l'allenatore del Napoli, che aggiunge: "Poi è chiaro che se lui dovesse scegliere di andare, noi non finiremmo mai di ringraziarlo per tutte le cose che ci ha insegnato, per tutto l’aiuto che ci ha dato e per essere in Champions League quest’anno".