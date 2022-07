Nuova idea per l'attacco del Napoli: in caso di addio di Petagna, sul quale è sempre forte l'interesse del Monza, un profilo che piace è quello di Giovanni Simeone. Il Cholito è stato riscattato dal Verona per 10,5 milioni e potrebbe arrivare in azzurro in prestito con obbligo di riscatto a circa 15 milioni. Intanto ultimi contatti positivi tra il club di De Laurentiis e Mertens: 'Ciro' potrebbe continuare la sua storia in azzurro

L'ormai sempre più probabile cessione di Koulibaly al Chelsea, i suoi possibili sostituti in difesa ma non solo: sono ore caldissime per il mercato del Napoli. A tenere banco in casa azzurra è infatti anche la situazione relativa al reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. Con Andrea Petagna finito nel mirino del Monza di Berlusconi e Galliani, c'è una nuova idea per l'attacco del club di De Laurentiis. Qualora l'ex Atalanta e Spal uscisse, il Napoli potrebbe pensare di sostituirlo con Giovanni Simeone. Il Cholito, protagonista di un'ottima stagione conclusa con 17 gol con la maglia dell'Hellas Verona, è stato riscattato dalla società gialloblù per 10,5 milioni e - se si verificassero determinate condizioni - potrebbe arrivare in azzurro in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 15 milioni.