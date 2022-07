calciomercato

Il mercato estivo è iniziato ufficialmente venerdì 1 luglio, ma nei principali campionati europei i fuochi d'artificio sono iniziati già da tempo. La nuova settimana si è aperta con alcuni colpi in Premier. E sono le piccole a spendere e a comprare dalle big: coinvolto anche un ex giocatore della Lazio. Trova casa anche Ospina dopo la fine dell'avventura con il Napoli. Castillejo torna in Spagna: va al Valencia. Ecco i principali movimenti delle big d'Europa (e non solo) CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE