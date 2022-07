Joao Pedro è a un passo dal lasciare l'Italia per trasferirsi in Turchia. Il Fenerbahce ha infatti raggiunto l'accordo con il Cagliari per il trasferimento dell'attaccante classe 1992: operazione a titolo definitivo da 6.5 milioni di euro più bonus. Intesa totale, dunque, tra i due club e dettagli finali da sistemare con l'attaccante retrocesso in Serie B con il Caglairi nell'ultima stagione: il suo agente venerdì volerà in Turchia per incontrare il presidente del Fenerbahce e sistemare gli ultimi dettagli contrattuali, se tutto andrà per il verso giusto – e non dovrebbero esserci sorprese all'orizzonte – Joao Pedro arriverà in Turchia nella giornata di sabato e dopo le visite mediche di rito firmerà un contratto triennale.