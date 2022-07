Proseguono i contatti tra i club per azzerare le distanze trovare l'intesa definitiva dopo che il giocatore ha già detto sì ai rossoneri. Intanto il trequartista è sceso in campo nell'amichevole tra Bruges e Utrecht

Aumenta la fiducia del Milan per Charles De Ketelaere , primo obiettivo dei rossoneri per la trequarti. Ci sono stati nuovi contatti con gli intermediari che stanno lavorando all'operazione e si lavora per azzerare le distanze. L'accordo potrebbe arrivare sulla base di 35 milioni di euro . "Mi aspetto che Maldini e Massara portino avanti le loro strategie e progetti, mi aspetto che nei prossimi giorni accadano cose importanti" ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a Milan TV prima dell'allenamento congiunto con il Lemine Almenno.

De Ketelaere in campo

In attesa di novità dal mercato, De Ketelaere è sceso in campo nell'amichevole tra Club Brugge e Utrecht. Il belga, sceso in campo dall'inizio, ha giocato i primi 45 minuti. Prove di formazione in vista della Supercoppa di Belgio, in programma domenica, quando il Brugge affronterà il Gent.