De Ketelaere titolare col Bruges, ma Milan insiste

Il Milan lo aspetta fiducioso, il Bruges intanto lo manda in campo nell’amichevole pre-stagione contro l’Utrecht, segnale di come la trattativa non sia comunque ancora chiusa. Charles De Ketelaere continua a essere al centro dei pensieri rossoneri, con Maldini e Massara che sperano di riuscire a portarlo presto in Italia, dopo aver individuato in lui il profilo ideale per rinforzare la trequarti di Stefano Pioli. Per un pomeriggio almeno, però, il mercato può attendere: l’allenatore del club belga ha schierato infatti De Ketelaere titolare nel test amichevole contro gli olandesi dell’Utrecht, lasciandolo in campo per tutta la prima frazione di gioco. Prove di formazione in vista della Supercoppa di domenica, con il Bruges che sembra intenzionato schierare il trequartista dal primo minuto, sempre che prima non arrivi una svolta dal mercato.