E' in dirittura d'arrivo l'affare che porterà Il terzino classe 2000 Andrea Cambiaso alla corte del Bologna. Cambiaso, reduce da una buona stagione nel Genoa, è stato acquistato dalla Juventus che ieri gli ha fatto svolgere le visite mediche presso il J Medical a Torino. Non resterà però in bianconero per maturare un maggior minutaggio nella stagione che sta per cominciare. Tante le offerte ricevute dai bianconeri che hanno deciso di mandarlo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto al Bologna. I rossublù hanno avuto la meglio sulla Salernitana che nelle ultime ore aveva insistito molto per l'esterno sinistro