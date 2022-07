Primo colpo dell'era City Group al Palermo: la società rosanero ha trovato l'accordo per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante Matteo Brunori dalla Juventus: per il centravanti protagonista della promozione in Serie B il club siciliano verserà nelle casse dei bianconeri 2 milioni di euro di parte fissa (più 1 di bonus)

