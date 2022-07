Nasce domani sera alle 20.30 da Reggio Calabria in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su Skysport.it la nuova serie B con il calendario del campionato 2022-23. Un torneo che si annuncia come non mai per la presenza di 6 capoluoghi di provincia in rappresentanza di ben 14 regioni. Si parte con un anticipo il 12 agosto

Una cornice meravigliosa come il Lungomare di Reggio Calabria. Non poteva esserci scelta più suggestiva per il battesimo del nuovo calendario di serie B per una stagione che si annuncia entusiasmante e che naturalmene potrete vedere tutta in diretta su Sky Sport. Il sorteggio del calendario sarà trasmesso dalle 20.30 in diretta su Sky Sport Calcio con la conduzione affidata a Marina Presello e Marco De Micheli e in streaming su skysport.it. Il primo match è previsto per venerdì 12 agosto. Il campionato di serie B non si fermerà durante la lunga pausa del Campionato del Mondo garantendo 4 spettacolari giornate per gli abbonati Sky