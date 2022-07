Gli svizzeri sognano Balotelli come confermato dal patron Constantin al portale Blick: "Se si parla solo di talento, Mario aveva le carte in regola per vincere il pallone d'oro. Oggi è impossibile fare previsioni sulla trattativa"

C'è un sogno per il Sion che porta il nome di Mario Balotelli. Il club vallese, infatti, ha avviato i contatti per portare Supermario (oggi sotto contratto con l'Adana Demispor) in Svizzera come confermato dal presidente Christian Constantin: "È vero, parliamo da settimane - spiega il numero uno del Sion al portale Blick - Oggi è impossibile fare previsioni sulle nostre possibilità di successo. Se si parla solo di talento, Mario aveva le carte in regola per vincere il pallone d'oro". È il secondo assalto che prova il Sion che già nel 2016 voleva acquistare Balotelli: "Nel 2016 ho parlato per la prima volta di lui con Mino Raiola - aggiunge Constantin - Prima che firmasse al Nizza".