Koulibaly ha firmato col Chelsea: ora vola in Usa

CLASSIFICA

Sterling è già stato ufficializzato per oltre 56 milioni, Koulibaly è in arrivo per altri 38: il Chelsea entra tra le squadre che hanno speso di più in estate, ma è ancora virtualmente fuori dal podio. Ecco la classifica completa di Transfermarkt: per ogni club abbiamo segnalato i principali colpi. E, alla fine, anche la graduatoria che tiene conto del saldo acquisti/cessioni KOULIBALY-CHELSEA, LE CIFRE - MERCATO LIVE