Kalidou Koulibaly, ormai prossimo al trasferimento ufficiale al Chelsea, andrà a rinforzare la colonia dei giocatori del campionato inglese con un passato in Serie A. Soltanto in questa sessione Ivan Perisic e Aaron Hickey hanno compiuto lo stesso tragitto, oltre ai vari giocatori rientrati dai prestiti. Potremo rivederli in campo, con tutta la Premier League su Sky a partire dal 5 agosto. Di seguito tutti i calciatori passati dall'Italia squadra per squadra

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE