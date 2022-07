Il sudcoreano è vicino al Rennes ma non ha ancora preso una decisione definitiva: oltre al blitz a Parigi per Diallo – i contatti proseguono -, gli azzurri sono volati anche a Istanbul per illustrare il proprio progetto al difensore del Fenerbahce

Lavori in corso per regalare presto un nuovo difensore a Luciano Spalletti. In casa Napoli l’obiettivo primario in questa fase del mercato è quello di trovare il sostituto di Kalidou Koulibaly trasferitosi al Chelsea e i nomi in cima alla lista del Napoli sono sempre due: Kim Min-jae e Abdou Diallo . Gli azzurri non abbassano il pressing sul difensore sudcoreano del Fenerbahce: il classe 1996 è vicino al Rennes, ma non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro . Il Napoli non molla e attende mentre intanto continua a mantenere vivi i contatti con Abdou Diallo del Paris Saint-Germain , difensore senegalese a cui Koulibaly ha consigliato di accettare la proposta azzurra.

Blitz anche Istanbul per Kim. Le alternative sullo sfondo

Oltre al blitz a Parigi per trattare sull’ingaggio e provare a convincere Diallo ad accettare la corte del Napoli così da andare poi a trattare con il Psg, il Napoli nei giorni scorsi è volato anche Istanbul per illustrare il proprio progetto a Kim Min-jae. Al momento, dunque, gli azzurri tengono vive le piste con entrambi i calciatori e sono in contatto con i rispettivi agenti. Oltre a Kim e Diallo, le due priorità, nella lista del Napoli ci sono anche altri difensori, al momento però in standby: sullo sfondo c’è sempre Acerbi della Lazio, valutazioni sono state fatte anche su Lindelof del Manchester United ma senza poi approfondire, e in lista c’è anche Tanganga del Tottenham sul quale avanza il Milan. Nomi che il Napoli prenderà in considerazione in maniera approfondita solo nel caso in cui non riuscirà ad arrivare a Kim o a Diallo.