È ufficialmente iniziata la nuova avventura di Kalidou Koulibaly al Chelsea . La società inglese ha infatti annunciato l’acquisto del difensore senegalese dal Napoli con un comunicato pubblicato sul proprio sito web: "Kalidou Koulibaly è il secondo giocatore a raggiungere il Chelsea quest'estate! Il difensore arriva dal Napoli e ha firmato un contratto quadriennale" , si legge nella nota. Per assicurarsi il cartellino del classe 1991, il club inglese ha versato nelle casse del Napoli 38 milioni di euro più ulteriori due milioni di bonus : Koulibaly, che era in scadenza con gli azzurri nel 2023, si è invece legato al Chelsea con un contratto per i prossimi quattro anni da 10 milioni di euro netti più bonus a stagione. Il difensore senegalese ha già raggiunto i compagni di squadra negli Usa, precisamente a Las Vegas, dove il Chelsea è impegnato nella tournée estiva pre-stagione.

Subito dopo l’ufficialità del trasferimento, Koulibaly ha rilasciato le prime parole da nuovo giocatore del Chelsea. "Sono molto felice di essere qui. Il Chelsea è una delle più grandi squadre al mondo e il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Premier League. Il Chelsea cercò di prendermi già nel 2016, ma all'epoca non se ne fece nulla. Ora, quando sono venuti da me, ho accettato perché volevano davvero che andassi in Premier League a giocare per loro”. Il difensore senegalese ha poi proseguito: "Ho parlato con i miei amici Edou Mendy e Jorginho e hanno reso la mia scelta più facile, sono davvero felice di essere qui oggi. Voglio ringraziare i tifosi perché ne ho visti molti a Londra e sull'aereo erano tutti felici che io fossi qui. Quindi voglio ringraziarli e spero che la stagione sarà davvero buona e che regaleremo loro dei bei momenti", ha concluso l’ex difensore del Napoli.

Il saluto del Napoli: "Hai fatto la storia, questa sarà sempre casa tua"

Toccante il saluto che il Napoli, attraverso una lettera pubblicata sul proprio sito web ha voluto dedicare al suo ex difensore. “Kalidou, abbiamo trascorso insieme 8 stagioni ricche di emozioni vivendo momenti che rimarranno impressi per sempre nella nostra memoria. Sei arrivato a Napoli poco più che un ragazzo, vai via che sei un uomo, con la consapevolezza che tutto ciò che hai fatto con la maglia azzurra… È STORIA”, si legge. "Il tuo valore lo hai mostrato non solo in campo, ma anche nelle battaglie sociali, per le quali ci siamo impegnati insieme. In particolare contro la piaga del razzismo, per una società più giusta e solidale. Per la società, i tifosi e la città sei e sarai sempre un esempio da seguire perché Kalidou Koulibaly resterà uno di noi. Un uomo che vive la propria vita con impegno e serietà professionale. Le nostre strade si dividono. Rispettiamo la tua decisione di vivere altre esperienze. Ti vorremo sempre bene e ovunque andrai ricordati che Napoli sarà sempre casa tua", conclude la lettera del Napoli.